В Приморье из-за ДТП со школьным автобусом возбудили второе уголовное дело

В региональном СУ СК отметили, что сотрудников организации, ответственной за содержание дорог, обвинили в халатности

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Следственные органы Приморья возбудили уголовное дело о халатности при очистке дорог от льда в связи с аварией школьного автобуса, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"По версии следствия, в утренние часы 16 ноября 2023 года сотрудники предприятия, в чьи обязанности входит обеспечение должного состояния дорожного покрытия в осенне-зимний период, не приняли меры по обработке дорожного покрытия автодороги Хабаровск - Владивосток - Тавричанка, в результате произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего детей, некоторые из них получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по факту халатности со стороны сотрудников организации, ответственной за содержание автомобильных дорог, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Утром 16 ноября 2023 года на 4-м км федеральной автодороги А-370 "Уссури" произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором находились 14 детей и их сопровождающий. По данным регионального министерства здравоохранения, в ДТП пострадали восемь детей. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю уже возбуждено другое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее прокуратура Надеждинского района возбудила дело об административном правонарушении по факту ненадлежащей очистки дорог, из-за которой произошло ДТП с участием школьного автобуса.