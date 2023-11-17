17 ноября, 08:35

В Оренбургской области в районе реки Большой Уран произошел прорыв нефтепровода

Экологическая служба проводит анализ проб воды и воздуха

ТАСС, 17 ноября. Прорыв нефтепровода произошел в районе реки Большой Уран в Оренбургской области. Экологическая служба проводит анализ проб воды и воздуха. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона.

"Поступила информация, что в районе реки Большой Уран к северо-западу от села Нестеровка, произошел прорыв нефтепровода. Экологическая служба проводит анализ проб воды и воздуха. Результаты ожидаются", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что о происшествии извещены органы прокуратуры и территориальное управление Росприроднадзора. 

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РоссияОренбургская область
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