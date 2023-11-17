17 ноября, 08:45

В Волгограде в реанимацию перевели рабочих, пострадавших при пожаре на заводе

Мужчины находятся в тяжелом состоянии

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Пострадавшие сотрудники завода алюминиевых радиаторов отопления в Красноармейском районе Волгограда, где накануне случился пожар, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

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"Состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мужчины переведены в реанимационном отделении городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25.

Вечером 16 ноября пожар произошел на производстве алюминиевых радиаторов, пострадали сотрудники завода - двое мужчин 29 и 32 лет, они были госпитализированы, изначально в состоянии средней степени тяжести.

По данным администрации Волгограда, причиной пожара стало воспламенение скопления алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия. Прокуратура и следственное управление СК России по Волгоградской области организовали проверку в связи с происшествием. 

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