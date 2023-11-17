17 ноября, 08:43

В Иванове по факту проживания ветерана в непригодном жилье возбудили дело

По данным следствия, участник Великой Отечественной войны проживает в помещении без инженерных систем, горячего и холодного водоснабжения

ТАСС, 17 ноября. Следственный отдел по Ленинскому району города Иваново возбудил уголовное дело о халатности по факту проживания ветерана Великой Отечественной войны в непригодном жилье. В доме отсутствуют системы холодного и горячего водоснабжения, ванная и уборная, об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствием установлено, что участник Великой Отечественной войны 1926 года рождения проживает один в индивидуальном жилом доме в городе Иваново. При этом жилое помещение не обеспечено инженерными системами, в доме отсутствует горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, уборная, ванная комната", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2013 года ветеран неоднократно направлял заявления в городскую администрацию о принятии его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, но получил отказ. "Оценка санитарного, технического состояния и определение пригодности для проживания в указанном жилом помещении администрацией города Иваново не определялась", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время по уголовному делу продолжается сбор доказательств. Прокурор области Андрей Жугин взял на контроль решение вопроса об обеспечении ветерана жильем. 

Теги:
РоссияИвановская область
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