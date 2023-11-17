17 ноября, 08:45

Один человек пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Новой Москве

Произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Рейсовый автобус и легковая машина столкнулись в деревне Марушкино в Новой Москве, в результате один человек получил травмы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля на Привольной улице в деревне Марушкино. Предварительно, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Столичная Госавтоинспекция ранее сообщила, что в пятницу и в выходные дни погода в Москве станет по зимнему холодной. В связи с этим водителей призвали быть аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. 

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