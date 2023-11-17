17 ноября, 09:22

В Челябинской области мужчина получил 5,5 года после гибели людей от отравления газом

Как сообщила прокуратура, он неправильно установил газовое оборудование в жилом доме, из-за этого умерли пять человек

ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Суд в Златоусте (Челябинская область) признал местного жителя виновным в том, что он неправильно установил газовое оборудование в жилом доме, из-за этого умерли пять человек. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5,5 года, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Местный житель признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина установил в своей квартире газовое оборудование без соблюдения мер безопасности. В результате в ноябре 2021 года произошла утечка газа. Находившиеся в квартире три молодых девушки и парень, а также живущая этажом выше пожилая женщина умерли от отравления газом. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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