17 ноября, 09:23

Из Королевской оружейной палаты Британии украли бронзовую пушку XIX века

Как сообщил официальный представитель одного из старейших музеев Соединенного Королевства с обширной коллекцией оружия и доспехов, "кража пушки совершена для дальнейшей ее сдачи на металлом, а не из-за исторической и культурной ценности"

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Бронзовая гладкоствольная пушка XIX века длиной 1,7 м украдена из коллекции британской Королевской оружейной палаты (КОП, Royal Armouries) скорее всего для сдачи на металлолом. Об этом сообщил официальный представитель одного из старейших музеев Соединенного Королевства с обширной коллекцией оружия и доспехов.

"После обнаружения кражи мы сразу же вызвали полицию, которая пообещала сделать все возможное для скорейшего возвращения экспоната", - приводит слова представителя газета The Times. Он предположил, что "кража пушки совершена для дальнейшей ее сдачи на металлом, а не из-за исторической и культурной ценности".

Бронзовый артефакт пропал из хранилища, в которое был перемещен в феврале. Как сообщалось ранее, из музея КОП в Лондоне, а также из его филиалов в Лидсе и Портсмуте пропало несколько экспонатов, в том числе ружейные штыки, датируемые 1837 годом. Их пропажа была обнаружена во время очередной инвентаризации.

Королевская оружейная палата, в которой находится одна из больших коллекций оружия и доспехов, была учреждена в 1423 году для изготовления оружия для короля Англии Генриха VI (1421-1471). В 1498 году в хранилище разрешили вход посетителям. 

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