17 ноября, 09:30

В Воронеже возбудили дело на двух мужчин, запускавших фейерверк с крыши автобуса

Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

ВОРОНЕЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве на двух мужчин, которые в Воронеже с крыши маршрутного автобуса запустили фейерверк. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении двух жителей Новоусманского района", - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

По данным полиции, 15 ноября двое мужчин на проспекте Революции в Воронежа забрались на крышу маршрутного автобуса и в движении стали запускать фейерверки. Их задержали и доставили в отдел полиции, в настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как выяснилось, эти же мужчины 3 ноября в Воронеже на улице Ильича передвигались в ванне, используемой в качестве прицепа к автомобилю Honda Accord. Тогда к административной ответственности был привлечен водитель автомобиля и его пассажир. 

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РоссияВоронежская область
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