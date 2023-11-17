На Алтае возбудили дело после избиения подростками мужчины

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего подозреваемого

БАРНАУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Подростки в Камне-на-Оби избили бездомного человека, который впоследствии умер, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"По данным следствия, в городе Камень-на-Оби трое подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет пришли на территорию котельной с целью избиения мужчины. <…> Несмотря на то, что мужчина не оказывал сопротивление и просил не бить, подростки не переставали наносить удары. От полученных травм потерпевший в последствие скончался", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, убитый был бездомным. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Сообщается, что мужчине было 54 года.

В ходе допроса подростки дали признательные показания. Также известно, что готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего подозреваемого, 14-летний юноша находится под подпиской о невыезде.