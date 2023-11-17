17 ноября, 10:02

Турция выдала России обвиняемого в убийстве и хранении наркотиков

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что Игорь Молчанов убил свою жену, незаконно приобрел и хранил по месту проживания мефедрон

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянин Игорь Молчанов, объявленный в международных розыск за убийство и хранение наркотиков, задержан в Стамбуле за угрозу убийством и экстрадирован в Москву. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Турецкой Республики экстрадирован Игорь Молчанов. Он обвиняется в убийстве, а также незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере", - сказала она.

По словам Волк, в декабре прошлого года Молчанов убил свою жену в Москве. Кроме того, он незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания мефедрон. Правоохранители установили, что подозреваемый покинул Россию, после чего он был объявлен в международный розыск. "Вскоре по линии Интерпола от турецких партнеров была получена информация о задержании Молчанова в Стамбуле за угрозу убийством. В ходе проводимого зарубежными коллегами расследования задержанный признался, что совершил тяжкое преступление на территории России", - добавила представитель ведомства. 

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