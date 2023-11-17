В Якутии задержали водителя, нанесшего удары ножом инспектору ДПС

Возбуждено уголовное дело

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении 34-летнего водителя, который, по данным следствия, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и после остановки сотрудником ДПС нанес ему удары ножом. Подозреваемый задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в ночь на 17 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался на автомобиле Mitsubishi Pajero по улице Нюйской города Ленска и был остановлен инспектором ДПС. "Подозреваемый, действуя умышленно с целью причинения смерти сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей, нанес инспектору удары ножом, причинив резаные раны в области шеи, головы и груди. Преступный умысел не был доведен до конца, поскольку потерпевший смог оказать сопротивление несмотря на то, что ему причинен вред здоровью", - отметили в СК.