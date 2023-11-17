На севере Франции закрыли аэропорт после полученной от экоактивистов угрозы взрыва

Через этот аэропорт проходит 80% воздушного трафика Нормандии

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Аэропорт в нормандской коммуне Канн на севере Франции приостановил работу после получения анонимной угрозы о наличии взрывчатки на летном поле. Об этом сообщила префектура департамента Кальвадос.

"Тревога в связи с угрозой взрыва в аэропорту Карпике: из-за больших размеров территории, которую необходимо оцепить, аэропорт остается закрытым до завершения расследования. Саперы продолжают осмотр, чтобы устранить все сомнения, тщательно обследуются здания и территория летного поля", - говорится в сообщении префектуры.

Как сообщил телеканал France 3, анонимная угроза от неких "французских экоактивистов" была получена в ночь на пятницу. "Взрывчатка заложена на летном поле и будет приведена в действие в 12:00 (14:00 мск - прим. ТАСС). Просим вас предупредить силы правопорядка и администрацию аэропорта, чтобы избежать материального ущерба", - гласило послание.

В результате территория аэропорта была оцеплена, прилеты и вылеты рейсов были отменены до дальнейшего распоряжения. Пассажиров призвали заранее уточнять информацию о своих рейсах, в том числе в зале ожидания, который остается открытым. Телеканал уточняет, что некоторые путешественники с самого утра ждали с вещами на парковке, пока их не запустили в зал ожидания. Через этот аэропорт проходит 80% воздушного трафика Нормандии.