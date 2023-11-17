17 ноября, 10:42

В КБР задержали трех человек за попытку хищения дизельного топлива

Подозреваемые пытались похитить свыше 39 тыс. л дизельного топлива на общую сумму более 1,4 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД России по СКФО задержали трех подозреваемых в попытке хищения дизельного топлива в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Сотрудниками 3-й ОРЧ ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из ОСБ УТ МВД России по СКФО пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в попытке хищения дизельного топлива из наземного резервуара на базе станции Прохладная в Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник материально-технического обеспечения железнодорожной компании вступил в сговор с двумя местными жителями и другими неустановленными лицами, которые согласились ему помочь в хищении солярки. Железнодорожник обеспечил беспрепятственный проезд "Камаза" с полуприцепом-цистерной емкостью 39,7 куб. м на территорию топливной базы. Подключив переносной насос к электросети, сообщники стали перекачивать горючее.

"Однако довести преступный план до конца не смогли. Лидер и двое участников группы были задержаны сотрудниками полиции на месте преступления. Таким образом, подельники пытались похитить свыше 39 тыс. л дизельного топлива на общую сумму более 1,4 млн рублей", - сказано в пресс-релизе.

По данным ведомства, полицейские провели обыски по местам проживания злоумышленников и на автозаправочных станциях. Изъяты микросхемы, установленные на топливораздаточных колонках, специально оборудованные пистолеты для слива топлива и два грузовых автомобиля, предназначенных для их перевозки. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигуранты арестованы. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
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