В музее Тракайского замка из-за обнаруженного боеприпаса эвакуировали сотрудников

Археологи нашли его во время раскопок

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Около 20 сотрудников Тракайского исторического музея эвакуировали из-за обнаруженного на его территории боеприпаса. Об этом сообщила журналистам представитель Вильнюсского уездного комиссариата полиции Юлия Самороковская.

"Введен предусмотренный в таких случаях план мероприятий "Щит", на место происшествия вызваны военные и саперы спецподразделения "Арас", - сказала она.

Археологи во врeмя раскопок обнаружили боеприпас диаметром около 700 мм. Более подробных данных пока нет.

"Было принято решение об эвакуации 20 сотрудников музея", - сообщила представитель комиссариата.

Тракайский исторический музей расположен на острове озера Гальве в помещениях средневекового замка.