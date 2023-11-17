В Волгограде в ДТП попала маршрутка под управлением лишенного водительских прав мужчины

Пострадали два человека

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Маршрутное такси с пассажирами, за рулем которого был ранее лишенный водительских прав мужчина, на скорости столкнулось с впереди стоящими автомобилями и дорожным знаком в Волгограде. Пострадали водитель и восьмилетняя пассажирка, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

"55-летний водитель, управляя микроавтобусом "Луидор" (маршрутное такси), на пересечении улиц Чембарская и Елецкая из-за резкого ухудшения состояния здоровья не справился с управлением и совершил столкновение с впереди стоящими автомобилями и дорожным знаком. В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель маршрутного такси и его восьмилетняя пассажирка. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что ранее водитель был лишен права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в 12:00 мск, сейчас на месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. Как пояснили ТАСС в областном главке МВД, микроавтобус въехал в два легковых автомобиля. В отношении предприятия-перевозчика, допустившего к работе с пассажирами водителя, не имеющего права управления, будут приняты законные меры реагирования.