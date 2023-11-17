17 ноября, 11:05

В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"

По данным следственного управления, в ходе допроса подозреваемый признал вину

ГЕНИЧЕСК, 17 ноября. /ТАСС/. Участник экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) задержан в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ.

"По данным следствия, в сентябре 2014 года 42-летний обвиняемый вступил в состав запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации "Правый сектор". В период с 2014 по 2016 год обвиняемый через интернет осуществлял публичные призывы к вступлению в указанную организацию, а также предоставлял инвентарь и проводил тренировки участников запрещенного движения для подготовки к участию в реальных боевых действиях против интересов Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В октябре 2022 года в Таврийске фигурант попытался завербовать в экстремистскую организацию двух мужчин. Задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). По данным следственного управления, в ходе допроса он признал вину. 

Теги:
РоссияХерсонская область
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