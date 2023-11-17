17 ноября, 11:18,
обновлено 17 ноября, 11:49

Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, с использованием инженерной техники вывезено 350 куб. м конструктивных элементов дома

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани.

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Об этом сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 14:00 (13:00 мск) 17 ноября работы по разбору завалов обрушившегося здания с использованием инженерной техники завершены в полном объеме, вывезено 350 куб. м конструктивных элементов дома. Привлечено семь единиц инженерной техники", - приводятся пресс-службой слова врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области полковника внутренней службы Виталия Буранова.

Уточняется, что спасатели обследовали жилой дом, чтобы определить, можно ли пускать собственников квартир для сбора вещей. Со ссылкой на Буранова сообщается, что поврежденные при обрушении третий и четвертый подъезды использовать нельзя, жителей первого и второго подъездов пустят за вещами, далее они отправятся в пункт временного размещения или к родственникам. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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