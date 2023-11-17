В Москве телефонные мошенники выманили 500 тыс. рублей у кинохудожника Лемешева

Злоумышленники сообщили потерпевшему, что якобы предпринята попытка незаконно списать сбережения мужчины и необходимо срочно перевести деньги на безопасный счет

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Советский кинохудожник Игорь Лемешев лишился почти 500 тыс. рублей, отдав их телефонным мошенникам, представившимся сотрудниками Центробанка, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В полицию с заявлением обратился 78-летний Игорь Лемешев. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка. Звонивший сообщил, что якобы предпринята попытка незаконно списать его сбережения, и чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо срочно перевести деньги на безопасный счет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заявитель, следуя указаниям телефонных мошенников, перевел почти 500 тыс. рублей на указанный счет и только спустя время понял, что стал жертвой мошенничества. "По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ", - добавил представитель правоохранительных органов.

Игорь Лемешев - заслуженный художник России, член Союза кинематографистов РФ и Союза художников РФ. Работал художником-оформителем в Большом театре. Его работы находятся в коллекциях Минкультуры РФ и в музеях по всему миру. Живет и работает в Москве.