17 ноября, 11:48

Военный суд 21 ноября рассмотрит вопрос о продлении ареста социологу Кагарлицкому

Его обвиняют в призывах к терроризму

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд 21 ноября рассмотрит вопрос о продлении ареста профессору, социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом), обвиняемому в призывах к терроризму. Об этом журналистам сообщил адвокат Сергей Ерохов.

"21 ноября в 10:00 в здании 2-го Западного окружного военного суда в Москве состоится рассмотрение меры пресечения профессору Б. Ю. Кагарлицкому. Заседание с высокой долей вероятности будет открытым. Кагарлицкий будет участвовать в нем по видео-конференц-связи из СИЗО Сыктывкара", - сказал он.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Кагарлицкого из-за его поста о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Дело расследовалось в Сыктывкаре, поэтому обвиняемый был этапирован и находится там под стражей. В настоящее время расследование дела завершено.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом, а в августе 2023 года Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. 

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