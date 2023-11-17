В Тюменской области в ДТП пострадали три человека

Авария произошла в Заводоуковске

ТЮМЕНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Заводоуковске в Тюменской области, в результате аварии три человека пострадали. Об этом сообщается на странице отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Заводоуковский" во "ВКонтакте".

"17 ноября на Ленинградской улице Заводоуковска произошло столкновение автомобилей УАЗ и Daewoo Matiz на перекрестке улиц, в результате ДТП получили травмы три человека", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, водитель УАЗа при выполнении обгона столкнулся с поворачивающим налево Daewoo.