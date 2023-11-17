17 ноября, 13:05

Обнаруженный в музее Тракайского замка подозрительный предмет оказался не боеприпасом

Тревога отменена, сообщила представитель Вильнюсского уездного комиссариата полиции Лорета Кайрене

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Тревога в Тракайском историческом музее в Литве отменена, обнаруженный на его территории подозрительный предмет оказался не боеприпасом. Об этом сообщила журналистам представитель Вильнюсского уездного комиссариата полиции Лорета Кайрене.

"Предусмотренный в таких экстренных случаях план мероприятий "Щит" отозван. Инцидент исчерпан, так как подозрительный предмет оказался частью строительного механизма", - сказала она.

Около 20 сотрудников музея эвакуировали после обнаружения археологами, проводившими раскопки на территории замка, подозрительного металлического предмета диаметром около 700 мм.

Тракайский исторический музей расположен на острове озера Гальве в помещениях средневекового замка. 

Теги:
Литва
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