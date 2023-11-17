СМИ: в военно-морском лицее Одессы второй раз за два месяца отравились курсанты

По данным издания "Страна", к медикам обратились порядка 100 человек, 76 из них были госпитализированы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Массовое отравление курсантов военно-морского лицея второй раз с сентября произошло в Одессе. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, к медикам обратились порядка 100 человек, 76 из них были госпитализированы. По предварительным данным, причиной отравления стали некачественные продукты. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

В конце сентября "Страна" также сообщала о массовом отравлении учеников этого лицея, который находится в подчинении ВМС Украины. Тогда в больницы попали 68 человек, причиной отравления также были названы некачественные продукты в столовой.