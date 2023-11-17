17 ноября, 12:37

В Ярославле обвиняемый в поджоге ресторана экс-депутат выплатил пострадавшей компенсацию

Дмитрий Соколов направил женщине 500 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат муниципалитета (гордумы) Ярославля Дмитрий Соколов, обвиняемый в поджоге веранды ресторана "Сквер", направил пострадавшей в результате пожара женщине 500 тыс. рублей в счет частичной компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

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"После окончания судебного заседания защитник Соколова Д. адвокат Толянин А. рассказал, что обвиняемый направил потерпевшей в счет частичной компенсации морального вреда 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на 31 октября в центре Ярославля около Театра драмы им. Федора Волкова - старейшего в России. Площадь возгорания составила около 60 кв. м, у ресторана полностью сгорела веранда. При пожаре пострадала женщина, она была госпитализирована.

2 ноября Кировский районный суд Ярославля арестовал Соколова по ходатайству следствия, он должен находиться под стражей до 30 декабря. В пятницу Ярославский областной суд оставил в силе избранную меру пресечения.

Соколов обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). Бывший депутат полностью признает свою вину в умышленном поджоге и отрицает вину в покушении на убийство. По словам адвоката Соколова Александра Толянина, мотивами поджога стал конфликт семьи Соколова и руководства ресторана "Сквер", также Соколов действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Соколов был задержан 31 октября, он пытался уехать из региона в сторону Москвы и был задержан на трассе "Холмогоры". В марте Соколов был оштрафован за управление автомобилем в состоянии опьянения. 

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