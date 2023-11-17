К расследованию дела об обрушении дома в Астрахани привлекут экспертов из Москвы

По периметру обрушенного дома выставили круглосуточное оцепление, действует контрольно-пропускной режим

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Столичных экспертов-криминалистов привлекут к расследованию уголовного дела по факту частичного обрушения дома в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

"По словам руководителя управления Следственного комитета по Астраханской области Ибрагима Могушкова, дать оценку действиям физических или юридических лиц можно только по результатам комплексной строительно-технической экспертизы и уже после этого выдвигать версии о причинах случившегося. Кроме того, из Москвы прибывают эксперты-криминалисты, уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по периметру обрушенного дома выставлено круглосуточное оцепление. Имущество жителей также под охраной полиции. Действует контрольно-пропускной режим. По данным властей города Астрахани, место ЧП будет ограждено забором, необходимые материалы для этого завезены.

"Сотрудники УМВД России по Астраханской области ждут пострадавших для восстановления документов. В администрации Ленинского района и штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" астраханцам оказывают всестороннюю помощь. Всего в первые часы работы за консультацией обратились около 120 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Астраханской областной прокуратуры, ведомством организована горячая линия по вопросам, касающимся соблюдения прав эвакуированных жильцов.