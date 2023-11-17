В Приморье назвали предварительную причину отравления школьников

В СК по региону заявили, что это произошло из-за неосторожного обращения с вейпом

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Предварительной причиной отравления пяти школьников и преподавателя в школе города Лесозаводска Приморского края стало неосторожное обращение с вейпом. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"17 ноября 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что во время урока в кабинете одной из школ получили отравление пять несовершеннолетних и учитель. По предварительным данным, это произошло из-за неосторожного обращения с устройством для испарения курительных смесей", - говорится в сообщении.

По факту отравления подростков и педагога организована доследственная проверка.

В пятницу пятеро 10-классников одной из школ города Лесозаводска были направлены на медосмотр из-за покраснения слизистых и першения в дыхательных путях.