17 ноября, 13:02

В Мытищах задержали начальника санатория за должностные преступления

По данным следствия, подозреваемый причинил ущерб государству на более чем 350 тыс. рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Начальник санатория "Аксаково" задержан в Мытищах по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области задержан начальник ФКУЗ "Санаторий "Аксаково". Он подозревается в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам УСБ ФСИН России и Управления "М" ФСБ России", - говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник санатория, расположенного в Мытищах, заключил от имени учреждения государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту в спальном корпусе. После чего с целью извлечения прибыли он подписал акты о приемке выполненных работ, а также справку об их стоимости и затратах, зная, что в действительности работы по ремонту не проведены. Таким образом, подозреваемый причинил ущерб государству на более чем 350 тыс. рублей.

"Следователем проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, допрошены должностные лица учреждения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - заключили в ГСУ. 

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