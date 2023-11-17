17 ноября, 13:30,
обновлено 17 ноября, 13:52

Почти 140 человек доставили в отдел полиции после драки на стройке в Москве

Между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое обратились за медицинской помощью

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Почти 140 человек доставили в отдел полиции после драки на стройке в Москве, 76 из них привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

"Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек. Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников конфликта обратились за медицинской помощью", - сказал он.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). К административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) привлечено 76 человек, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД.

Инцидент произошел накануне на одной из московских строек. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация