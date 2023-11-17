Между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое обратились за медицинской помощью

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Почти 140 человек доставили в отдел полиции после драки на стройке в Москве, 76 из них привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

"Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек. Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников конфликта обратились за медицинской помощью", - сказал он.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). К административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) привлечено 76 человек, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД.

Инцидент произошел накануне на одной из московских строек.