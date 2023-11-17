В Калининграде BMW врезался в остановку

Погиб ребенок, еще три человека пострадали

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Калининграде. Пострадали три человека, погиб ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

"Авария произошла на пересечении улиц Инженерной и Киевской. Пострадали три человека, девочка в возрасте 5-6 лет погибла", - сказал представитель пресс-службы.

По предварительным данным, у водителя случился инсульт.

"Предварительно, у водителя [BMW] был инсульт. Он не сбежал с места ДТП, он находится в скорой", - сказал представитель пресс-службы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция проводит проверку.

В Telegram-канале прокурактуры региона сообщили, что ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств произошедшего.

"Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия, а также ход и результаты доследственной проверки. <...> На месте находится первый заместитель прокурора области Владимир Родин", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, водителю автомобиля 55 лет. В полиции сообщили, что его личность установлена, попыток скрыться с места аварии он не предпринимал. По предварительным данным, "причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя", собщается в Telegram-канале УМВД.