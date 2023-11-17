В Татарстане за убийство 17-летней дочери мужчину приговорили к семи годам

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

КАЗАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя Ютазинского района Республики Татарстан по обвинению в убийстве несовершеннолетней дочери, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в Telegram-канале.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, 27 апреля, находясь дома, мужчина услышал, что 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного содержания. Это стало причиной конфликта, в ходе которого из личной неприязни отец столкнул дочь с лестницы. Ударившись головой, девушка потеряла сознание. Решив, что она скончалась, отец бросил ее в реку Ик.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что девушка скончалась в результате утопления. В тот же день мать девушки обратилась в правоохранительные органы. В результате поисковых мероприятий 30 апреля тело девушки было извлечено из воды. Вскоре мужчину задержали, 2 мая суд отправил его в СИЗО.