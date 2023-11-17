17 ноября, 14:56

Суд Петербурга прекратил дело из-за показа фильма "V - значит вендетта" с маркировкой 16+

В действиях ООО "Кино ТВ" не выявили состава административного правонарушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Петроградский районный суд Петербурга не нашел в действиях ООО "Кино ТВ" при демонстрации фильма "V - значит вендетта" с маркировкой 16+ состава административного правонарушения и прекратил производство по делу, поскольку возрастное ограничение было представлено Министерством культуры РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"ООО "Кино ТВ" не совершало правонарушения, поскольку является платным кабельным каналом, не осуществляло демонстрацию продукции для взрослых в неурочное время, а также осуществило маркировку фильма в соответствии с требованиями Министерства культуры с рейтингом 16+", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в августе телеканал "Кино ТВ" показал в ночное время фильм "V - значит вендетта", в одной из сцен которого есть целующиеся девушки. Роскомнадзор посчитал, что это является демонстрацией нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних и составил протокол об административном правонарушении. По решению суда, телеканал при указании возрастной маркировки фильма может руководствоваться исключительно классификацией, присвоенной фильму Минкультуры РФ при выдаче прокатного удостоверения. Фильму "V - значит вендетта" была присвоена маркировка 16+. По мнению суда, при показе фильма должен быть именно тот знак информационной продукции, который указан в прокатном удостоверении, а именно 16+. Данная классификация, по мнению суда, осуществляется однократно и присваивается исключительно Минкультуры РФ.

Таким образом, суд постановил, что в действиях ООО "Кино ТВ" при демонстрации фильма "V - значит вендетта" нет состава административного правонарушения, и производство по соответствующему делу должно быть прекращено. 

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