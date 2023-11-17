17 ноября, 14:54

Суд отклонил жалобы 27 арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Все решения оставили без изменений

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. 27 участников беспорядков в Махачкале обжаловали аресты в Верховном суде Дагестана. Все решения были оставлены без изменений, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева.

"Поступило всего 27 обжалуемых материалов по мере пресечения обвиняемым по ч. 2. ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки - прим. ТАСС). Все решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлены в силе", - сказала собеседница агентства.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Ранее Росавиация сообщила о закрытии аэропорта на неделю, однако позднее стало известно, что 30 октября работа аэропорта была полностью возобновлена. 

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