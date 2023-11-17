17 ноября, 15:00
Военная операция на Украине

На Украине осудили спортсмена, якобы пробегавшего до 50 км в день для шпионажа в пользу РФ

Он получил наказание в виде 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Суд на Украине назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы тренеру по легкой атлетике из Хмельницкой области, который якобы пробегал до 50 км в день, чтобы собрать разведданные о дислокации и перемещении подразделений украинской армии в регионе и передать их РФ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

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"Злоумышленником оказался местный тренер по легкой атлетике, который почти ежедневно пробегал от 10 до 50 км, чтобы отслеживать места базирования и маршруты движения украинских войск, - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства. - По материалам СБУ [он получил] 15 лет тюрьмы".

Отмечается, что осужденный осуществлял скрытую съемку, закрепив телефон на руке. По утверждению спецслужбы, мужчина якобы разработал для российских сил топографическую схему, в которой обозначил координаты украинских блокпостов на основных автодорогах региона.

СБУ сообщает, что мужчина был задержан в мае 2022 года. Он является выпускником Ленинградского военного училища, где проходил обучение еще в советские времена, до 1992 года служил в рядах Таманской дивизии на территории России. 

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