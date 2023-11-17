17 ноября, 15:32

В ФРГ семь человек пострадали в результате ЧП с двумя поездами

В полиции сообщили о "боковом контакте" вагонов двух поездов - пригородного состава и высокоскоростного

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Семь человек на юге Германии получили легкие травмы в результате ЧП с двумя пассажирскими поездами. Об этом сообщила полиция федеральной земли Бавария в социальной сети X (ранее Twitter).

Инцидент произошел в районе населенного пункта Райхертсхаузен между Мюнхеном и Ингольштадтом. Сотрудники полиции пишут о "боковом контакте" вагонов двух поездов - пригородного состава и высокоскоростного ICE.

Газета Süddeutsche Zeitung со своей стороны пишет, что как минимум один вагон ICE сошел с рельсов. По версии издания, ЧП произошло в момент, когда пригородный поезд отправлялся со станции Райхертсхаузена, а высокоскоростной состав проезжал мимо по параллельному пути. ЧП, вероятнее всего, произошло из-за раскачивания вагонов при движении.

Участок железной дороги между Мюнхеном и Ингольштадтом перекрыт. Оперативные службы помогают пассажирам покинуть оба состава. 

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Германия
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