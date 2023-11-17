17 ноября, 15:44

В Кинешме сотрудница ЖЭУ получила два года условно за падение наледи на мужчину

Суд также постановил взыскать в пользу потерпевшего с управляющей компании 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда

ТАСС, 17 ноября. Суд приговорил сотрудницу жилищно-эксплуатационного управления в Кинешме Ивановской области к двум годам условно по делу о падении наледи на мужчину, который в результате получил тяжелые травмы головы и позвоночника. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком два года с возложением установленных уголовным законом обязанностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшего с управляющей компании 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В марте в Кинешме на мужчину, выходившего из магазина, упала наледь с крыши многоквартирного дома. Потерпевший получил тяжелые травмы. 

Теги:
РоссияИвановская область
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