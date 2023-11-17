Экс-главу Тернопольского облсовета отправили под домашний арест

Михаила Головко обвинили "в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера", заявила САП

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изменил меру пресечения обвиняемому в коррупции бывшему председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и отправил его под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщила украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"17 ноября 2023 года следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения главе Тернопольского областного совета, который подозревается в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. По решению суда к указанному подозреваемому применен круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, судья ВАКС взыскал в пользу государства более 805 тыс. гривен (свыше $22,2 тыс.), которые были внесены до этого в качестве залога, добавили в САП.

Ранее сообщалось, что правоохранители решили обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения из-за того, что Головко не появился на одном из заседаний суда.

26 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании Головко и заместителей главы военной администрации региона Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука при получении взятки. Позднее САП заявила, что им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 368 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги). По данным следствия, Головко, Демьянчук и Гайдук вымогали у местного бизнесмена 2,4 млн гривен ($64,6 тыс.). За это, по версии следствия, они обещали погасить долг Тернопольской военной администрации за работы, которые были выполнены в 2022 году. Суд 29 июня арестовал подозреваемых, после выплаты залога Головко освободили. 27 октября депутаты отстранили его от должности главы Тернопольского облсовета.