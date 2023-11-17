В Костромской области в ДТП погибли три человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 17 ноября. Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате столкновения Renault Logan и ВАЗ-2115 на автодороге в Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

"Прокурором Костромской области взята на контроль проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло три человека. <…> в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 43-м км автодороги Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Судиславском районе. <…> Два пассажира и водитель автомобиля ВАЗ-2115 получил тяжелые телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу для встречного движения, где и произошло столкновение.