17 ноября, 17:47

В Узбекистане разбился вертолет Ми-8 вооруженных сил

Экипаж погиб, сообщило Минобороны республики

ТАШКЕНТ, 17 ноября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 Вооруженных сил Узбекистана потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета, экипаж погиб. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"17 ноября 2023 г. в 20:15 (18:15 мск - прим. ТАСС) вертолет Ми-8 командования войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" [в Самаркандской области] потерпел крушение. В результате аварии экипаж вертолета погиб. В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минобороны выразило глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих. 

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