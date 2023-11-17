В Москве неизвестные обстреляли двух мужчин и похитили у них сумку с деньгами

Один человек пострадал

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли двух мужчин в центре Москвы, похитили у них сумку с деньгами и скрылись, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что 17 ноября около 19:30 мск на улице Пресненский вал неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, двум гражданам, произвели несколько выстрелов в их сторону и открыто похитили сумку, после чего скрылись на автомашине Mercedes. По предварительным данным, пострадал один из мужчин", - сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что разбойное нападение было совершено в отношении курьеров. По предварительной информации, в похищенной сумке находилось 300 млн рублей.

"Комплекс оперативно-разыскных мероприятий после вооруженного нападения возле банка продолжается. Установлено, что преступление было спланировано и совершено по наводке", - добавил представитель правоохранительных органов​​​​​​. Стрельба велась из травматического пистолета.

Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, принимаются меры к их задержанию и привлечению к ответственности.