Около 7 млн рублей удалось сохранить курьерам в ходе вооруженного нападения в Москве

В правоохранительных органах сообщили, что нападавшие не смогли забрать у курьеров всю сумму денег из-за того, что порвалась сумка

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 7 млн рублей курьерам удалось сохранить в ходе вооруженного нападения у банка в центре Москвы благодаря тому, что порвалась сумка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе вооруженного нападения злоумышленники не смогли забрать у курьеров всю имеющуюся у них сумму денег. Из-за того, что порвалась сумка выпали около 7 млн рублей, которые удалось сохранить", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавший получил незначительные ранения, медицинская помощь мужчине оказана на месте, в госпитализации он не нуждается.

Вечером в пятницу на улице Пресненский вал неизвестные обстреляли двух мужчин, забрали у них сумку с деньгами и скрылись на автомобиле Mercedes. Один человек пострадал. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников. В прокуратуре сообщали ТАСС, что контролируют принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ). В правоохранительных органах уточняли ТАСС, что, предварительно, похищено порядка 300 млн рублей. Стрельба велась из травматического пистолета.