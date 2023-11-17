Под Петербургом до 1,5 часа задерживаются электрички на трех направлениях

Речь идет о Балтийском, Приозерском и Финляндском направлениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Пригородные электрички задерживаются до полутора часов на Балтийском, а также Приозерском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги. Причиной стали технические сбои, сообщили ТАСС в пресс-службе ОЖД.

"Сегодня, 17 ноября, в 20:20 (мск) на станции Лигово по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов. Ранее, в 17:00 (мск), также по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов на станции Ручьи", - сообщила представитель пресс-службы.

В результате электрички на Балтийском направлении следуют с задержками до одного часа с небольшим. Так, поезд № 6634 сообщением Лебяжье - Санкт-Петербург задержан на 57 минут, № 6578 Ораниенбаум-1 - Санкт-Петербург - на 1 час 8 минут.

На Приозерском направлении из Санкт-Петербурга и обратно следуют с задержками от 14 минут до часа: № 6555 сообщением Санкт-Петербург - Васкелово был задержан на 40 минут, № 6579 Санкт-Петербург - Кузнечное - на 43 минуты, № 6553 Санкт-Петербург - Сосново - на 47 минут, № 6567 Санкт-Петербург - Кузнечное - на 42 минуты, № 6544 Сосново - Санкт-Петербург задерживается на 52 минуты, № 6580 Кузнечное - Санкт-Петербург - на 1 час 02 минуты.

Кроме того, на Финляндском направлении на 1 час 25 минут задерживается поезд № 6457 Кузнечное - Сортавала.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что специалисты делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов. Технические сбои на станциях Лигово и Ручьи в настоящее время устранены. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.