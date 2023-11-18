17 ноября, 21:18

В Москве в ДТП с тремя машинами погиб человек

Авария произошла на Дорожной улице

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на Дорожной улице в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Дорожной улице в районе дома 1 произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия не затруднено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что в результате ДТП погиб один человек.

На месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего уточняются. 

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