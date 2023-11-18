17 ноября, 21:25

Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией

EPA-EFE/ LAURI HEINO
© EPA-EFE/ LAURI HEINO

По данным телерадиоканала Yle, один человек пострадал

СТОКГОЛЬМ, 18 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен подтвердил применение газа против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

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"Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <...> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа", - приводит телерадиоканал слова Муртонена. Как он заявил, после использования газа пострадавшего осмотрели и ему оказали необходимую первую помощь. Муртонен не сообщил, какой именно газ использовался в этой ситуации, но, по его словам, это газ, который обычно используют пограничники, пишет Yle.

16 ноября премьер-министр Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на 18 ноября. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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