МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко

По какой именно статье он разыскивается в базе розыска МВД не указано

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший замминистра финансов РФ и первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко (признан иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Алексашенко Сергей Владимирович разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой именно статье разыскивается Алексашенко в базе не указано.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев 16 ноября направил обращение в ГП РФ в связи с антироссийской деятельностью признанных в РФ иноагентами экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко. По его словам, в их действиях могут быть усмотрены признаки преступлений, в том числе госизмены.

Ранее Пискарев заявлял, что в деятельности Алексашенко, который состоит в рабочей группе Стэнфордского университета, "оказывающей США активную помощь и поддержку в наложении на Россию все новых и новых санкций, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ) и 275 (государственная измена) УК РФ".

Алексашенко занимал пост заместителя министра финансов России с 1993 по 1995 год. В 1995-1998 годах занимал должность первого заместителя председателя ЦБ РФ. Проживает за пределами России.