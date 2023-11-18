В Приморье задержали двух женщин по подозрению в организации занятия проституцией

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения

ТАСС, 18 ноября. Уголовное дело об организации занятия проституцией возбуждено в отношении двух женщин в Приморском крае, они задержаны. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю задержаны две местные жительницы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией)", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, с 2017 года по 2023 год 33-летняя местная жительница организовала фирму досуга, для работы в которой привлекались женщины для оказания интимных услуг. "Также в состав преступной группы привлечена еще одна женщина, которая выполняла функции администратора. Круг иных лиц, обеспечивающих деятельность фирмы досуга, устанавливается следствием. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела стало известно, что в занятия проституцией привлекались несовершеннолетние", - добавили в СК.

Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется органами УМВД России по Приморскому краю.