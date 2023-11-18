18 ноября, 00:50

В Приморье задержали двух женщин по подозрению в организации занятия проституцией

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения

ТАСС, 18 ноября. Уголовное дело об организации занятия проституцией возбуждено в отношении двух женщин в Приморском крае, они задержаны. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю задержаны две местные жительницы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией)", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, с 2017 года по 2023 год 33-летняя местная жительница организовала фирму досуга, для работы в которой привлекались женщины для оказания интимных услуг. "Также в состав преступной группы привлечена еще одна женщина, которая выполняла функции администратора. Круг иных лиц, обеспечивающих деятельность фирмы досуга, устанавливается следствием. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела стало известно, что в занятия проституцией привлекались несовершеннолетние", - добавили в СК.

Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется органами УМВД России по Приморскому краю. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация