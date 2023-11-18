В Приморье из-за непогоды ограничили авиасообщение и проезд по дорогам

К уборке снега и обработке проезжей части противогололедными материалами привлекли 146 единиц спецтехники

ТАСС, 18 ноября. Непогода на территории Приморского края привела к ограничению проезда на участках дорог в нескольких районах, также отменены автобусные рейсы и внутрирегиональные авиарейсы. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства.

"Из-за непогоды отменены несколько автобусных рейсов. <…> Непогода повлияла и на внутрикраевое авиасообщение. Отменены полеты в Кавалерово и Пластун", - говорится в сообщении. Также отменили автобусные рейсы из Владивостока в Терней, Дальнегорск и Ольгу с обратным маршрутом.

По данным министерства, в Красноармейском районе на 6-м км дороги Новопокровка - Ромны - Завитая ограничен проезд для легковых автомобилей из-за перелива на объезде моста, в Ханкайском округе нет проезда на 3-6 км трассы Михайловка - Турий Рог - Кировка, в Тернейском районе закрыт проезд на 108-м км трассы Терней - Малая Кема из-за размыва объезда моста.

На территории края работают 146 единиц дорожной техники. Специалисты очищают от снега проезжую часть дорог и мостов, распределяют противогололедные материалы.

Как добавили в правительстве региона, в крае выпали смешанные осадки в виде дождя, дождя со снегом и снега. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов держать на особом контроле вопросы безопасности на дорогах.