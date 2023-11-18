На севере Индии обнаружили тела двух россиян в предгорьях Гималаев

В полиции штата Химачал-Прадеш пока не видят криминальной составляющей, идет следствие

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /ТАСС/. Двое граждан России обнаружены мертвыми в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии. Об этом сообщили ТАСС в полиции штата.

"Тела мужчины и женщины найдены у горячего источника", - сказал собеседник агентства, добавив, что на телах имелись раны, но они не были смертельными. "Полиция пока не видит криминальной составляющей, идет следствие", - отметили в правоохранительных органах.

В гостевом доме, где жили россияне, нашли небольшую записку. "Она написана на английском языке и содержит просьбу передать личные вещи в российское посольство и родственникам", - заявили в полиции.