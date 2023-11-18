18 ноября, 06:44

В Красноярском крае пропал 12-летний школьник

Мальчик не вернулся домой после уроков

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. В Ачинске Красноярского края пропал 12-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Вечером 17 ноября мать 12-летнего мальчика обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она сообщила, что ребенок не вернулся домой после уроков в школе.

"Ачинские полицейские подняты по тревоге на поиски пропавшего почти двое суток назад 12-летнего подростка. В состав поисковых групп вошли около 100 сотрудников МО МВД "Ачинский", спасатели, волонтеры и родные пропавшего. Сотрудники органов внутренних дел проверяют места возможного нахождения школьника, прочесывают дворы, подъезды, чердаки и подвалы", - говорится в распространенном сообщении.

По данным полиции, семья ребенка в поле зрения правоохранительных органов не попадала. 

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РоссияКрасноярский край
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