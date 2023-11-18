В Казахстан из ФРГ экстрадировали подозреваемую в организации азартных игр

По информации Генпрокуратуры, ее подозревают в участии в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем

АСТАНА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана, Агентства по финансовому мониторингу при содействии МИД и Интерпола республики экстрадировали из Германии казахстанку, которая подозревается в участии в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы Olimp.kz. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем. В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 млрд тенге [$187,8 млн]", - говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении женщины было начато досудебное расследование и объявлен международный розыск. В мае она была задержана на территории Германии.

"В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества", - пояснили в ведомстве.