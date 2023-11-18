18 ноября, 06:57

В Иркутске в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Среди пострадавших оказались двое детей

ТАСС, 18 ноября. В Иркутске в ДТП с большегрузом и автобусом травмы получили пять человек, включая двух детей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

"По предварительной информации, около 10:00 (05:00 мск) 35-летний водитель, управляя большегрузом "Ман" и двигаясь по улице Генерала Доватора, при повороте направо допустил столкновение с автобусом ПАЗ, который следовал в попутном направлении по выделенной полосе. В результате случившегося находившимся в салоне автобуса детям в возрасте трех и пяти лет, а также троим взрослым понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.

По факту ДТП следственные органы следственного управления СК России по Иркутской области организовали доследственную проверку. "В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и свидетели аварии", - сообщили в СК.

По предварительным данным прокуратуры региона, в автобусе было 30 пассажиров. "Прокуратура Иркутска поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной СК по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - пояснили в ведомстве. 

Теги:
РоссияИркутская область
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