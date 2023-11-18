В Приморье женщину по делу об организации проституции поместили под домашний арест

По данным следствия, в незаконный бизнес привлекались несовершеннолетние

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Жительницу Владивостока поместили под домашний арест по делу об организации занятия проституцией. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

"Организатору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным СК, с 2017 по 2023 год 33-летняя местная жительница организовала фирму досуга, для работы в которой привлекались женщины для оказания интимных услуг. При проведении расследования уголовного дела стало известно, что в занятие проституцией привлекались несовершеннолетние. Также в состав преступной группы была привлечена еще одна женщина, которая выполняла функции администратора.